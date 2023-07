Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel jahitakse viimaseid MM-pääsmeid

Eesti meistrivõistluste üks kõige põnevamaid alasid tõotab tulla meeste kümnevõistlus, kus on mängus MM-pääse. Mullune EM-i pronksimees Janek Õiglane (Audentese SK) teeb oma selle hooaja esimese kümnevõistluse.

Õiglane ütles juuli keskel ERR-ile, et konkurents Eesti meistrivõistlustel tuleb tihe. "Arvan, et 8300 juurde see võidusumma tuleb. Arvan, et tuleb väga vinge võistlus. Ootan ja loodan, et tuleb äge, sest kui kaks aastat tagasi sai võisteldud siin, siis see melu oli väga äge. Esimene võistlus on alati selline krobeline ja natuke kompad teatud alasid, aga 8200-8300 on kindlasti jalas hetkel ja selle kahe nädalaga võib veel sellist teravust leida ja ma arvan, et summa võib täitsa käeulatuses olla," sõnas Õiglane.

Eesti meistritiitli nimel hakkavad võistlema veel Johannes Erm (SK Leksi 44), Risto Lillemets (KJK Saare), Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev) ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Hetkeseisuga on Budapesti MM-i pilet taskus Karel Tilgal, kuid järgmised kaks kohta on veel lahtised. Eesti meistritiitel tagab sportlasele pääsu MM-ile eeldusel, et sportlane täidab normi (8460 punkti) või mahub reitingutabelis 24 hulka.

Rasmus Mägi (TÜASK), kellel on MM-i pilet juba olemas, tuleb üle pika aja Eestis starti oma põhialal 400 m tõkkejooksus. Tegemist on Mägi hooaja kolmanda stardiga.

Sel hooajal 100 m jooksu Eesti rekordi enda nimele võtnud Karl Erik Nazarov (Audentese SK) tuleb head aega jahtima nii 100 m kui 200 m jooksus.

Pärast väikest vigastuspausi on jooksurajal tagasi Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi), kes tuleb starti 100 m sprindidistantsil. Talle soovib konkurentsi pakkuda U23 EM-il kiireid aegu jooksnud trennikaaslane Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius), kes teeb kaasa 100 m ja 200 m sprindis.

Naiste 100 m tõkkejooksus võib oodata tulist heitlust Diana Suumanni (TÜASK), Kreete Verlini (SK Fortis) ja Anna Maria Millendi (Audentese SK) vahel. Kõik kolm on sel suvel juba oma isiklikke rekordeid parandanud ning Millend, kes valmistub U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusteks, uuendas ka oma vanuseklassi Eesti rekordit. Verlinit näeb stardis ka 100 m ja 200 m jooksus.

Marielle Kleemeier (Audentese SK) läheb favoriidina starti naiste 400 m tõkkejooksus ja 400 m jooksus. Odaviskes soovib pikki odakaari näidata U23 EM-il hõbemedali võitnud Gedly Tugi (Audentese SK).

Naiste teivashüppes näeme võistlemas Eesti rekordiomanikku Marleen Müllat (Rakvere KJK ViKe) ning U20 EM-iks valmistuvat Miia Tillmanni (Võru KJK Lõunalõvi). Naiste kõrgushüppes hakkavad meistritiitli eest võistlema Elisabeth Pihela (individuaalvõistleja) ja Karmen Bruus (Tartu SS Kalev).

Eelmisel aastal mitmel korral Eesti rekordeid parandanud Jekaterina Mirotvortseva (KJK Kalev-Sillamäe) teeb Eesti meistrivõistlustel 10 000 m käimises oma selle hooaja avastardi.

Meeste vasaraheites läheb hooaja tippmarki ja isiklikku rekordit püüdma Adam Kelly (Audentese SK). Naiste vasaraheites lähevad vastamisi Kati Ojaloo (Viljandi KJS Sakala) ja Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev). Jander Heil (Viljandi KJS Sakala) asub favoriidina võistlustulle meeste kuulitõukes.

Meeste kolmikhüppes saab kaasa elada U20 EM-iks valmistuvale Viktor Morozovile (KJK Atleetika). Naiste kaugushüppes teeb kaasa samaks võistluseks valmistuv Liisa-Maria Lusti (Audentese SK).

Helin Meier (Nõmme KJK) läheb meistritiitleid püüdma 800 ja 1500 m distantsidel. Laura Maasik (Nõmme KJK) on stardis 800 m jooksus ja 3000 m takistusjooksus. Naiste 5000 m distantsil läheb kuldmedalit püüdma Jekaterina Patjuk (TÜASK).

Meeste 800 m distantsil on stardis U-20 Eesti rekordit parandanud Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev), kes valmistub oma vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusteks. 1500 m distantsile läheb favoriidina Olavi Allase (Tartu SS Kalev) ning 5000 m distantsil soovib head aega näidata Leonid Latsepov (Sparta SS).

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused algavad laupäeval kell 14.45 avamistseremooniaga, päeva esimeses alas võtavad kümnevõistlejad mõõtu 100 meetri jooksus. Pühapäevane võistluspäev algab kell 14.15.

Eesti meistrivõistluste ajakava ja stardinimekirjad.