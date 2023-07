Argentina võitles viie minutiga kaotusseisust välja ja teenis viigipunkti

Uus-Meremaal Dunedinis toimunud kohtumine algas aeglaselt, kuid 30. minutil pääses Lõuna-Aafrika Vabariigi ründaja Thembi Kgatlana Argentina kaitseliini taha, misjärel andis ta söödu järgi jooksnud Linda Motlhalole, kes palli väravasse toimetas. Pärast VAR-iga konsulteerimist määrati, et suluseisu ei olnud ja Lõuna-Aafrika Vabariik läks vaheajale 1:0 eduseisul.

Lõuna-Aafrika Vabariigi hoog ei raugenud ka teisel poolajal ning pärast mitut head võimalust pikendas enne väravasöödu andnud Kgatlana 66. minutil nende eduseisu.

Kohtumine pöördus aga 74. minutil, kui Argentina kaitsja Sophia Braun suurepärase kauglöögiga vahe minimaalseks lihvis. Kõigest viis minutit hiljem leidis Yamila Rodriguez kastist Romina Nuneze, kes suunas peaga palli väravavõrku ning mäng lõppeski 2:2 viigiga.

"Ma ütlesin neile, et nad lihtsalt mängiksid, lõbutseksid ja endast parima annaksid. Sellepärast me siin olemegi. Nad on suurepärased mängijad," sõnas Argentina peatreener German Portanova pärast kohtumist. "Me olime esimesel poolajal aeglased. Teisel poolajal muutusime ja see oli üüratult hea tunne. Liikusime siis enesekindlusega edasi."

Nii Argentina kui ka Lõuna-Aafrika Vabariik on MM-il esimese kahe mänguga ühe punkti kogunud. G-alagrupis on liidriteks Rootsi ja Itaalia, kes kohtuvad omavahel laupäeva varahommikul.