U-17 võrkpallikoondis lõpetas EM-i võiduga Sloveenia üle

Eesti noormehed suutsid tasavägiselt kulgenud avavaatuse enda kasuks kallutada, kui 17:16 seisult tehti 21:17 spurt ja võideti geim 25:22, vahendab kohtumise kulgu volley.ee.

Teises geimis haarasid eestlased 7:3 edu, ent Sloveenia viigistas 7:7 ja edasi kulges geim tasavägiselt, kuni Eesti poisid taas geimi keskel suurema edu haarasid ning võitsid teisegi vaatuse tulemusega 25:20. Ka kolmas geim algas sarnase stsenaariumiga, ent see geim oli tasavägine kuni lõpuni. 18:18 seisult sai Eesti kaks punkti järjest, kui blokk andis 20:18 edu. Joosep Kuriku võimas rünnak tegi seisuks 23:19, ent sloveenid tulid veel kahe punkti kaugusele (24:22) ja Tauno Lipp võttis mõtlemisaja. Geimi võitis siiski Eesti 25:22 ja mängu seega 3:0.

Eesti rünnakuliider Joosep Kurik tegi taaskord suurepärase esituse, tuues 27 punkti (+19), Patrick Saimre panustas üheksa punktiga (-1) ja Carl Kreek tõi seitse punkti (+4). Eesti vastuvõtt oli neljapäeval 40% ja rünnakuid lahendati samuti 40-protsendiliselt, blokipunkte saadi 13 (viis pani Kurik, neli Saimre ja kolm Ruudi Türkson). Servil löödi kuus ässa (kolm läks Kuriku kontosse) ning eksiti 14 pallingul.

Sloveeniale tõi kümme punkti (+6) Jaka Cestnik. Sloveenia vastuvõtt oli 37% ja rünnak 29%, blokist saadi kuus ja servijoone tagant viis punkti (eksimusi tehti 14).

Eesti meeskond lõpetas alagrupiturniiri kolme võidu ja nelja kaotusega, kogudes üheksa punkti. Võiduga tõusti Sloveeniast mööda ja praegu ollakse viiendal kohal. Mõlemast kaheksaliikmelisest alagrupist pääseb kaks esimest poolfinaali.