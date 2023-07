Hispaaniaga maailmameistriks tulnud pallivõlur lõpetas karjääri

Eelmise nädala lõpus rebestas Silva oma koduklubi Real Sociedadi hooajaeelsel treeningul põlve ristatisideme ning teatas nüüd, et paneb saapad lõplikult kappi.

"Täna on minu jaoks kurb päev. On aeg öelda hüvasti alale, millele olen pühendanud kogu oma elu. Täna on aeg jätta hüvasti oma kolleegidega, kes on nagu mu pere. Jään teid igatsema," teatas Silva oma sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Oma eduka karjääri jooksul tuli 170-sentimeetrine keskväljamaestro Hispaania koondisega nii maailmameistriks kui võitis kahel korral Euroopa meistrivõistlused, Manchester City ridades tuli ta neljakordseks Inglismaa meistriks. Kolmel hooajal valiti ta Inglismaa kõrgliiga sümboolsesse koosseisu ning jagas nii 2012. aasta EM-il kui sellele eelnenud Inglismaa kõrgliigahooajal enim resultatiivseid sööte.

125 koondisemänguga jäi tema arvele 35 väravat, viimased kolm hooaega Real Sociedadis mänginud pallur käis klubitasandil kokku väljakul 783 kohtumises.