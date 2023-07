Austraalia ja Nigeeria pidasid maha tõelise trilleri

MM-i avamängus alistas korraldajariik Austraalia kodufännide rõõmuks Iirimaa 1:0. Nigeeria mängis aga oma esimeses mängus 0:0 viiki Kanadaga, kus kapten Chiamaka Nnadozie suutis tõrjuda veterani Christine Sinclairi penalti.

Nigeeria ja Austraalia mäng oli väga füüsiline, sest mõlemad võistkonnad teadsid, et vajavad hädasti võitu. Avapoolaja esimesel üleminutil viis Emily van Egmond Austraalia 1:0 juhtima, kuid poolajapausile mindi siiski viigiseisus, sest kuuendal üleminutil viigistas mängu Uchenna Kanu.

Mäng oli ka teisel poolajal tasavägine ja võitluslik, kuid tabamusteni jõudis vaid Nigeeria naiskond. 65. minutil leidis väravavõrgu Osinachi Ohale, kes suutis saata palli väravasse, maandudes ka ise väravajoone taha. Austraalia otsis samuti väravat, kuid hoopis Nigeeria leidis väravasuu. Asisat Oshoala põikas 72. minutil osavalt Austraalia väravavahist mööda ja lükkas palli tühja väravasse.

Austraalia ei andnud alla ning võitles südikalt lõpuminutiteni. Seis oli küll 90. minutiks 3:1 Nigeeriale, kuid kohtunik andis mängule 11 üleminutit, mis tõi kaasa mitmeid ohtlikuid olukordi mõlema värava all.

Kümnendal üleminutil jõudis Austraalia sihile, kui nurgalöögist leidis peaga väravavõrgu Alanna Kennedy. Viimastel sekunditel pidi Chiamaka Nnadozie tegema suurepärase tõrje, mis tagas Nigeeria koondisele ka võidu.

Võiduga tõusis Nigeeria nelja punktiga B-alagrupi liidriks. Kanada on samuti nelja punkti peal, kuid paikneb teisel kohal, sest on löönud vähem väravaid kui nigeerlased. Austraalial on kolm punkti, Iirimaa on nulli peal.