U-22 rannavõrkpalli EM algas eestlastele raskelt

Kolmapäeval Rumeenias Timisoaras alanud U22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste esimesel päeval tunnistasid alagrupis kaotusi nii Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson kui ka Kaur Erik Kais ja Rasmus Meius.

Kuivonen ja Jürgenson, kes kuuluvad G-alagruppi Šveitsi, Rumeenia ja Taaniga, pidasid turniiri esimese mängu taanlannade Clara Windelefi ja Sofia Nørager Bisgaardi vastu. Eesti paar jäi Windelefi ja Bisgaardi vastu mängu algusest peale hätta ning turniir algas kindla 0:2 (14:21, 12:21) kaotusega. Kuivonen ja Jürgenson pidasid kolmapäeval ära ka alagrupi teise kohtumise, jäädes sarnaselt esimesele matšile 0:2 (14:21, 12:21) alla Šveitsi paarile Leona Kernenile ja Annique Niederhauserile.

Jürgenson tunnistas, et vastaste head mänguoskused ei tulnud üllatusena, aga oma taset ei suudetud esimestes mängudes näidata. "Pigem jäi kehv skoor ja tulemus enda asjade taha. Ei oskagi konkreetselt välja tuua, mille taha, sest igas elemendis jäi puudu. Peaväljak on siin muidugi äge ja publikut palju, mängida oli puhas nauding."

Eestlannasid ootab neljapäeval ees viimane alagrupimäng, kui kell 14.50 minnakse vastamisi Rumeenia duo Andreea Iustina Corcoze ja Alexandra Adriana Daniloaiaga. Kolmapäeva esimeses kohtumises tunnistasid rumeenlannad Kerneni ja Niederhauseri selget 2:0 (21:13, 21:13) paremust.

Eestlannasid ootab neljapäeval ees viimane alagrupimäng, kui kell 14.50 minnakse vastamisi Rumeenia duo Andreea Iustina Corcoze ja Alexandra Adriana Daniloaiaga. Kolmapäeva esimeses kohtumises tunnistasid rumeenlannad Kerneni ja Niederhauseri selget 2:0 (21:13, 21:13) paremust.

Ka Kaisil ja Meiusel ei õnnestunud kolmapäeval võiduarvet avada, kui päeva ainsas matšis kaotati 1:2 (21:17, 19:21, 11:15) Iisraeli paarile Kevin Cuzmiciovile ja River Dayle.

Kais ja Meius nõustusid, et mäng oleks võinud ka vastupidise tulemusega lõppeda, aga vajalikel hetkedel jäi enesekindlusest puudu. "Mäng oli ilus ja võitlustlik, aga paaril hetkel, kui oli vaja mäng ära otsustada, polnud meie sooritustes enesekindlust ja suuresti selle taha võit jäi. Tegemist oli võrdsete meeskondadega ja vastasel õnnestus lõpus natukene paremini," võttis Meius tulemuse kokku. Kaisi sõnul oli esimene mäng kaotusest hoolimata turniirile hea algus. "Tegime natuke palju vigu, aga mänguplaan oligi riske võtta. Sellegipoolest oli see positiivne algus turniirile – tundub, et oma mäng töötab praegu hästi."

Neljapäeval lõppeb Kaisi ja Meiuse jaoks alagrupiturniir, kui mängitakse Portugali ja seejärel Taani eakaaslastega. Kell 11.30 on eestlaste vastasteks Guilherme Maia ja Filipe Leite ning kell 21.10 Jonathan Stenholt Krogh ja Hjalmer Elmbæk Madsen.