Eesti U-18 koondis langes napilt tiitlikonkurentsist

Terve mäng oli tasavägine ja pingeline, kui poolajale läksid eestlased vastu 35:34 eduseisus. Esimene veerandaeg kaotati 19:25, teine võideti 16:9.

Kolmanda veerandaja võitsid rumeenlased 19:15, mis andis neile neljandale veerandaja alguseks kolmepunktilise edu. Eestil oli oma viimasele rünnakule minnes võimalus võit endale haarata, kuid Erik Makke viimase sekundi vise ei tabanud, mis tõi Eestile 70:71 kaotuse.

Eesti noormeeste resultatiivseimad olid Stefan Vaaks 19 punktiga ja Simm-Marten Saadi, kes viskas 18 punkti ja korjas 10 lauapalli. Rumeenia parim korvikütt oli Lorenzo Diaconescu 17 punktiga.

"Rumeenia oli võidetav, aga me ise rünnakul mõtlesime üle ja eks oli väsimus ka, Rumeenial oli siin pikem paus. Selle taha ei tahakski pugeda, pigem me ise ei saanud rünnakul vabasid viskeid sisse, aga üks-üks kaitsemäng oli täna see, kus kõik tahtsid vasakule läbi murda ja me lasime otse korvile vasakule lõpuni. Valus, aga mis seal ikka. Poisid samas jälle näitasid sisu, tulime mitu korda raskest seisust välja, selle koha pealt peab jälle neid kiitma," kommenteeris mängu U-18 koondise peatreener Kris Killing.

Noortekoondis asub nüüd mängima 9.-16. koha peale. Reedel kell 20.00 kohtutakse Portugali U-18 koondisega.