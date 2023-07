Soome hokitäht sai sünnipäevaks tulusa lepingupikenduse

Kolmapäeval 26-aastaseks saanud Aho jätkab Hurricanesi ridades 2031/32 hooajani ning teenib uue lepinguga 78 miljonit USA dollarit ehk 70,5 miljonit eurot. Ahost saab Hurricanesi enimmakstud mängija ning tema 9,75-miljoniline aastapalk jääb kaasmaalastest alla vaid Florida Panthersi kaptenile Aleksander Barkovile, kes pistab hooaja eest taskusse 10 miljonit dollarit.

"Sebastian on suurepärane liider nii jääl kui ka väljaspool seda. Ta on meie noorematele mängijatele suureks eeskujuks. Oleme tänulikud, et ta otsustas Carolinasse jääda," kommenteeris Hurricanesi peamänedžer Don Waddell.

2016. aastal NHL-is debüteerinud Aho kogus eelmisel hooajal põhiturniiril 75 mänguga 67 resultatiivsuspunkti (36 väravat ja 31 väravasöötu) ning aitas Hurricanesi idakonverentsi finaali, kus nad jäid seeria kokkuvõttes 0:4 alla Florida Panthersile. Play-off'is kogunes Aho arvele 15 mänguga viis väravat ja seitse tulemuslikku söötu.