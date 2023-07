Eesti jalgpallikoondislane vahetas Hollandis koduklubi

20-aastane poolkaitsja sõlmis Dordrechtiga kolme aasta pikkuse lepingu. "Mul on hea meel, et klubid omavahel kokkuleppele jõudsid. Olen järgmiseks sammuks valmis ja seetõttu tahtsin Dordrechtiga liituda. Lisaks on klubil ambitsioonikad eesmärgid," lausus Shein Dordrechti kodulehe vahendusel.

Dordrechti peatreener Michele Santoni kostitas eestlast kiidusõnadega: "Olen äärmiselt rahul, et ta otsustas meie klubiga liituda. Ta oskab väga hästi jalgpalli mängida nind tema suhtumine avaldab mulle muljet."

Profikarjääri Tallinna Floras alustanud Shein liitus läinud aasta alguses Hollandi kõrgliigaklubi Utrechtiga ning käis eelmisel hooajal esindusmeeskonna eest platsil kuues mängus. Eesti koondist on ta esindanud kuuel korral.

Dordrecht sai eelmisel hooajal 20 klubi konkurentsis 18. koha.