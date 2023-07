UEFA määras Ragnar Klavani endisele koduklubile kopsaka trahvi

AZ Alkmaari fännid tungisid 0:1 kaotusmängu järel oma koduväljakul West Ham Unitedi toetajatele eraldatud tribüünile. Antud tribüünil tekkis suur rüselus ja mitmed fännid said staadionikeelu. Rüselusele proovisid isegi Londoni klubi mängijad vahele minna, sest toetajate seas olid ka West Hami mängijate pereliikmed ja sõbrad.

Trahvi struktuur: 7000 eurot erinevate objektide loopimise eest, 15 000 eurot pürotehnika kasutamise eest, 8000 eurot, sest blokeeriti kinni väljapääsud, ja 50 000 eurot, sest ei suudetud takistada toetajatel ühelt tribüünilt teisele liikumist.

UEFA have punished AZ Alkmaar with a suspended match behind closed doors for attacking West Ham's players in the Europa Conference League semi-final.



Imagine what would happen if an Eastern European club did this.pic.twitter.com/kQ9uOpWSLb