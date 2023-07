NHL-i legend riputas uisud varna

38-aastane Patrice Bergeron andis teisipäeval teada, et lõpetab karjääri.

19 hooaega Boston Bruinsi eest mänginud kanadalane valiti Ameerika Ühendriikide idaranniku meeskonda 2003. aasta NHL-i draft'i teises ringis, olles 45. valik.

"On ainult üks teine spordisärk, mida olen kunagi kanda tahtnud - Kanada koondise särk. Esindada oma riiki kõige kõrgemal tasemel - võita kuld Vancouveris ja Sotšis. Need on ühed mu kõige uhkemad hetked. Tahaksin tänada kõiki, kes kõigele sellele kaasa aitasid," sõnas Bergeron oma kirjas, kus avalikustas oma karjääri lõpetamise.

Bergeron võitis kulla 2004. aasta MM-il, 2005. aasta juunioride MM-il, 2010. aasta taliolümpial, 2014. aasta taliolümpial ja 2016. aasta MM-il. 2011. aastal võitis ta Bostoni võistkonnaga Stanley karika.