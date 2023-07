Lootustandev noormängija lahkus Manchester Unitedist

Rootslane liitus kahekordse Meistrite liiga võitjaga 17,5 miljoni euro eest, allkirjastades viieaastase lepingu.

"Mul on rõõm siin olla. See on uhke hetk mitte ainult minu, aga ka minu perekonna jaoks. See on minu karjääris perfektne järgmine samm," kommenteeris noor rootslane üleminekut.

Elanga mängis Manchester Unitedi põhimeeskonna eest 39 mängu, lüües kolm väravat. Rootsi koondist on Elanga esindanud 12 korda, leides väravavõrgu samuti kolm korda.