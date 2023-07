Mike James jätkab Monacos

Monaco tähtmängijal on lepingus klausel, mis lubab tal siirduda NBA-sse, kui mõni NBA klubi peaks talle pakkumise tegema, kuid seda sel suvel ei juhtunud, vahendab Basketnews.

Uue hooajaga algab Mike Jamesil kolmas hooaeg möödunud hooaja Euroliiga pronksimeeskonnas. Sellist asja pole mees varem teinud - oma eelmistes Euroliiga klubides (Baskonia, Panathinaikos ja CSKA) pole mees üle kahe aasta veetnud.

33-aastane Euroliiga legend viskas möödunud hooajal Euroopa korvpalli tugevaimas sarjas keskmiselt 15,9 punkti, korjas 3,7 lauapalli ning jagas 4,4 resultatiivset söötu.

Prantsusmaa meistrid on Mike Jamesiga oma uue hooaja võistkonnale joont alla tõmbamas. Klubiga on liitunud Mam Jaiteh Virtusest, Petr Cornelie Real Madridist. Üleminekuakna üks suuremaid uudiseid on NBA tähe Kemba Walkeri liitumine Monaco võistkonnaga.