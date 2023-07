Guardiola: võitleme Walkeri eest

Seni on Müncheni Bayernit tugevalt seostatud Tottenhami Hotspuri ründaja Harry Kane'iga, kuid nüüd on asutud jahtima ka kogenud Manchester City paremkaitsja Kyle Walkeri allkirja, vahendab Reuters.

Müncheni Bayerni peatreener Thomas Tuchel, kes on endine Chelsea peatreener, on hakanud Inglismaa tippklubidest mängijaid Saksamaa esiklubisse meelitama.

33-aastase mängumehe leping lõppeb 2024. aasta suvel, mis tähendab, et kui Manchester City midagi ette ei võta, saab ta järgmise hooaja lõpus klubist tasuta lahkuda.

"Ta on meie jaoks ääretult tähtis mängija. Tema spetsiifilised omadused on asendamatud. Me tõesti tahame teda. Ma ei tea, mis saab. Tean, et mõlemad klubid suhtlevad temaga. Võitleme tema eest, kuid olen kindel, et seda teeb ka Bayern. Ma ei tea, kuidas see kõik kulmineerub," kommenteeris olukorda Manchester City peatreener Pep Guardiola.

Bayern ja City kohtuvad sõpruskohtumise raames Jaapanis kolmapäeval kell 13.30. Pep Guardiola sõnul figureerib kohtumises ilmselt ka Walker.