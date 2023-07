Orissaares toimus jetispordi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp

"Tegemist on küll juba kolmanda etapiga aga hea meel on näha, et ka hooaja teisel poolel lisandub uusi sõitjaid. Orissaare etapi korraldajad tegid väga head tööd, et muuta etapp sportlastele võimalikult mugavaks ja pealtvaatajatele vaatemänguliseks. Hoolimata ilmast oli hea meel näha nii palju rahvast vaatamas," kommenteeris etapi läbiviimist EVL-i peasekretär Algo Kuus.

Klassis SKI Junior GP võttis maksimumpunktidega etapivõidu Ander-Hubert Lauri, teiseks tuli Marten Tiik ja kolmandaks Läti võidusõitja Roberts Smila. Tiik tuli etapivõitjaks SKI GP3 klassis ja Roberts Smila võttis teise koha.

Runabout Junior GP4 klassis näitas parimat kiirust värske maailmameister Arti Mölter. Kolme sõidu võiduga võttis Mölter etapivõidu. Teise koha saavutas Karl Kesküla ja kolmanda koha teenis Katarina Sepp.

Runabout Beginner GP4 klassis sai etapivõidu Soome esindaja Ellar Kurvits. Teiseks tuli Raido Notton ja kolmanda koha saavutas Mait Puddell.

SKI Hobby GP1 klassis võttis kõigist kolmest sõidust kindla võidu Alari Tovstik. Teise ja kolmanda koha üle käis võidusõit Harri Virkkuneni ja Marcus Videviku vahel. Võrdsete punktidega tuli vastavalt reeglitele etapil teiseks Virkkunen ja Videvik oli kolmas.

Runabout Ladies GP4 klassis käis tihe võidusõit Eesti meistrivõistluste liidri Annemarie Randla ja Ester Rosina vahel. Rosinal oli küll parim start, kuid kõigis kolmes sõidus suutis Randla sõidu jooksul Rosinast mööduda. Randlale etapivõit, Rosinale teine koht ja kolmandaks tuli soomlanna Reetta Rintanen.

Runabout GP4 klassis käis tihe võidusõit Karl Kesküla, Henry Kiisa ja Marek Laanisto vahel. Kaks võitu võttis Kiisa ja ühe Kesküla. Etapivõidu viis koju Kiisa, teise koha saavutas kõik sõidud teine olnud Laanisto, kolmas koht Keskülale.

Klassis SKI GP2 võttis maksimumpunktidega etapivõidu värske EM-pronks Marlon Tiik. Teise koha saavutas soomlane Jerry Olin ja kolmandaks tuli Toni Heiskonen.

Runabout GP1 klassis ei saanud keegi vastu Soome võidusõitjale Tommi Mendolinile, kes võttis kolme sõiduvõiduga etapivõidu. Teise koha saavutas Hardi Kuklase ja kolmandaks tuli Margus Kesküla.

SKI GP1 klassis nägi põnevat võidusõitu, mida vürtsitas liidrite kokkupõrge viimase stardi esimeses pöördes. Esimesed kaks sõitu võitnud Marten Männi ja kahel korral teine olnud Jasmiin Üprausi trajektoorid ristusid esimeses pöördepois ja mõlemad sõitjad lendasid jettidelt maha. See andis omakorda võimaluse kahes sõidus kolmandana lõpetanud Ander-Hubert Laurile, kes asus sõitu juhtima. Marten Männi asus konkurente jälitama, olles maas pool ringi, ning näitas nii kõva klassi, et sõitis ennast Lauri järel teiseks, mis tõi talle kokkuvõttes etapivõidu. Teise koha saavutas SKI GP1 klassis esimest hooaega võistlev Lauri ja kolmandaks tuli Jasmiin Üpraus.

Jetispordi Eesti meistrivõistluste neljas ja hooaja viimane etapp sõidetakse viiendal augustil Toilas.