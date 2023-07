Mõjukas briti ralliajakirjanik loodab Rally Estonia naasmist MM-sarja

Rally Estonia oli mõnda aega WRC promotsiooniralli, mis on paljude ürituste jaoks MM-sarja jõudmise eel loogiline vaheetapp. Evans meenutas, kuidas Rally Estonia 2020. aastal koroonakriisi päevil ootamatult MM-sarja lisandus.

"Maailm oli keset COVID-i kriisi, olime pool aastat olnud WRC etapita ning nüüd otsustasid korraldajad sarja taaskäivitada läbiproovimata ja kõrgeimal tasemel testimata üritusega. Mõistagi oli Eesti võõrustanud mõnd WRC promotsiooniüritust, kuid mida see tegelikult tähendas?" küsis Evans DirtFishi veergudel.

Rahvusvaheline autoliit oli äsja kehtestanud koroonakriisis tegutsemise ja ürituste läbiviimise reeglid, mis tegid ettevõtmised senisest tunduvalt komplekssemateks. "Eesti andis rõõmsalt käe, et sellistes oludes esimesena üles astuda," jätkas Evans. "Ja tegi seda briljantselt."

"Hoolduspark jagati vastavalt juhistele kaheks ja kiiresti said loodud parimad praktikad. See seadis lati nii kõrgele, et ausalt öeldes ei mäleta ma COVID-i perioodist ühtki nii kõrgetasemelist üritust."

Sellest hoolimata oli rallimaailmas küsimus: mis on Eesti ralli tegelik mõte? Seda võrreldi siis ja võrreldakse praegugi Soome ralliga, mis peetakse samuti kiiretel kruusateedel. Ka kalendris asuvad nad kõrvuti suvisel ajal, mis eeldab igati sarnaseid olusid.

Evansi sõnul on Otepää lähistel leiduv kruus siiski teistsugune ja ta eksis. "Ja kui maailmameister Kalle Rovanperä ütleb, et need on tema hooaja mõned meeliskatsed, siis kes olen mina, et seda kahtluse alla seada?"

"Mitte kunagi ei olnud küsimus selles, kas fännid leiavad tee katsetele (kui COVID-i piirangud kaovad), aga minu mure oli selles, kuidas korraldaja nendega hakkama saab. Jällegi - võrratult."

"Jah, oli liiklusummikuid, aga mitte midagi liiga hullu. Ja igaüks, kes läheb Tartu keskväljakule ralli avamisele, ei unusta seda atmosfääri. Aastaid on Guanajuato olnud ralli käimalükkamisel väärt üritus, aga nüüd on Mehhikol tõeline rivaal."

"Ralli direktor Urmo Aava ja tema tiim on leidnud täiusliku tasakaalu perekondlikust merelahutusest ja tõsise rallifänni kaasamisest. Ja eelmine nädalavahetus oli samamoodi."

Rally Estonia tulevik on siiski küsimärgi all. Järgmise aasta kalendrist Eesti etappi ei leia, kuigi selle asemel loodetakse korraldada EM-ralli. Evansi arvates igatahes vääritakse kohta MM-sarjas.

"Ja iga võhik, kes sildistab selle "vale-Soomeks", peab peeglisse vaatama. See on kiire kruus, aga sellega sarnasus algab ja lõppeb. Ja nagu poleks meil MM-kalendris küllalt aeglast kruusa."

"Ootan põnevusega järgmist hooaega Lätis. Alati on hea minna kuhugi uude kotha ja minu 2020. aasta Eesti kogemus õpetas, et eelarvamusi tasub ümber lükata."