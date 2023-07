Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kasvandik jätkab klubis ka uuel hooajal

Eelmisel hooajal tegi Eelmäe kaasa 34 Eesti-Läti liiga kohtumises ning tõi neis keskmiselt ligi 22 mänguminutiga 7,5 punkti ja 4,4 lauapalli. Sarnased numbrid kogus 22-aastane ning 200 cm pikkune ääremängija ka Eesti meistriliiga 11 kohtumises.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul on Eelmäe tõusnud meeskonna jaoks järjest tähtsamasse rolli. "Hendrik on omakasvandiku staatusest tõusnud mängumeeste minutitele ja eelmine hooaeg näitas, et ta kannab selle välja küll. Tartlasena oskab ta kindlasti hinnata oma linna eest mängimist ja tal on ka peatreener Gundars Vetra mängujoonises sobiv koht olemas. Hendrik on meistriliigas juba kogenud mängija ja iga aastaga läinud paremaks. Loodame, et algaval hooajal teeb ta veel suurema sammu edasi," ütles Talts.

Eelmäe tahab publikule pakkuda häid emotsioone. "Ootan algavat hooaega suure huviga ja annan endast kõik, et oleksime meeskonnaga edukad kõikides mängitavates sarjades. Tahame pakkuda Tartu fännidele palju võite ja positiivseid emotsioone," sõnas Eelmäe.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on algavaks hooajaks mängijatest lepingud lisaks Eelmäele ka Rain Veidemani, Märt Rosenthali, Robin Kivi, Aleksander Tassa, Kaspar Kuusmaa ning Erki Urvikuga. Meeskonda juhendab lätlane Gundars Vetra.