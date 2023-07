Naiste meistriliigas kohtuvad tabeli esimene ja viimane

14. vooru esimese mängu avavile kõlab kolmapäeva õhtul kell 19 Viimsi staadionil, kus Viimsi JK võõrustab Saku Sportingut. Tänavu on naiskonnad vastamisi läinud ühel korral, kui Sporting sahistas vastase võrku kaks vastuseta väravat. Tabelis teist kohta hoidev Sporting on sel hooajal kirja saanud seitse võitu ja ühe viigi, libisetud on kahel korral. Viimsi paikneb 13 punktiga tabeli kuuendal positsioonil.

Mängu peakohtunik on Gabriela Kaskmaa, küljel abistavad teda Artur Holodov ja Anne Mišalagina.

Samal ajal pannakse pall mängu Tallinnas Lilleküla esimesel harjutusväljakul, kus punktid jagavad omavahel tabeliliider Tallinna FC Flora ning praegu viimasel positsioonil olev Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskond. Maikuus peetud naiskondade omavaheline mäng lõppes Flora suureskoorilise 16:0 võiduga. Flora jätkab pärast ühteteist mängitud vooru täiseduga, ühendnaiskond on kümne mängu järel kogunud tabelisse ühe punkti.

Kohtumist vilistab Kaspar Krill, abikohtunike rolli täidavad Karolin Kormik ja Liisi Rump.

14. vooru kohtumised JK Tallinna Kalevi ja Tartu JK Tammeka ning JK Tabasalu ja Põlva FC Lootose vahel toimuvad vastavalt 19. ja 20. augustil.