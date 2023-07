Keila KK täiendas ridu Serbia keskmängijaga

Eesti-Läti korvpalliliigas mängiv Keila andis sotsiaalmeedias teada, et on sõlminud lepingu eelmisel hooajal Bosnia ja Hertsegoviina kõrgliigas mänginud serblase Luka Majstoroviciga.

208 sentimeetri pikkune pikkune ja 27-aastane serblane kogus eelmisel hooajal Bosnia kõrgliigas Sparsi eest mängides keskmiselt 26 minutit, 12,4 punkti ja seitse lauapalli. Spars lõpetas põhihooaja seitsmendal kohal, play-off'i avaringis tuli tunnistada hilisema meistri Igokea paremust.

"Olen elevil, et saan sel eeloleval hooajal olla osa Keila KK-st. Usun, et meeskonnal on palju potentsiaali ja suudame kõrgel tasemel võistelda. Kui läheneme sellele hooajale peksupoiste staatuses ja hoiame mentaliteeti, mis lükkab meid iga päev edasi, siis usun, et suudame veel kaugele jõuda. On aeg tööle asuda!" vahendab klubi koduleht serblase sõnu.

"Keskmängija on meeskonna üks olulisim lüli ning sobiva mängija leidmisest sõltub väga palju. Usun, et Luka on meie meeskonnas sellesse rolli sobiv mees. Tegemist on alles areneva mängijaga, kes pakatab soovist astuda tasemes samm edasi. Ootan temalt suurt panust. Luka tulekuga sai meie korvialune seltskond sisuliselt komplekteeritud. Võrreldes eelmise hooajaga, on meil korvi all rohkem käike ja see peaks meid tervikuna muutma tugevamaks," märkis peatreener Peep Pahv.

Uueks hooajaks on Keila palganud ka Leedu eesliinimehe Denis Krestinini ja lätlase Karlis Žunda. Võistkonnas jätkavad ka Kristen Kasemets ja Kaido Saks.