Suurepärane sõit tõi Kullasele Belgia MM-etapilt 11. koha

MXGP klassis oli sel aastal esimest korda võistlemas Harri Kullas (Yamaha), kirjutab Msport.ee. Ajasõidus 17. koha saanud Kullas tegi kvalifikatsioonisõidus suurepärse stardi ja oli esimestes kurvides esiviisikus. Avaringiga langes Kullas aga esikümne piirile, kus sõitis enamuse sõidust ja finišisse jõudis eestlane 12. Sõidu võitis Glenn Coldenhoff (Holland, Yamaha), teine oli Romain Febcre (Prantsusmaa, Kawasaki) ja kolmas Calvin Vlaanderen (Holland, Yamaha).

MXGP klassi avasõidus näitas Kullas taas, et on üks maailma parimaid startijaid, kui oli esimese kurvi järel teisel kohal. Pikalt ta kõrget kohta nautida ei saanud, sest kohe hakkasid konkurendid temast mööda pressima. Kullas võttis ühtlase tempo, et maailma raskeimail rajal sõidu lõpuni vastu peaks. Mõne ringi järel langes eestlane esikümnest välja ja võitles selle eest, et sõit esimese 15 seas lõpetada. Sellega sai ta hakkama ja finišis oli Kullas 14. Kohe tema selja taga lõpetas sõidu mitmekordne maailmameister Tim Gajser (Sloveenia, Honda). Sõitu võitis Febvre, teisena lõpetas Coldenhoff ja kolmandana Jorge Prado (Hispaania, GASGAS), kes sai viimasel ringil mööda Vlaanderenist.

Teises sõidus tegi Kullas taas suurepärase stardi ja oli jälle esimestes kurvides esikolmikus. Sel korral võttis eestlane esimeste kiiruse omaks ja läks nendega kaasa. Kullas sõitis terve sõidu fantastiliselt ja hoidis enamuse ajast seitsmendat kohta, viimasel kahel ringil tegi aga hullumeelse pingutuse itaallane Alberto Forato (KTM), kes suutis Kullase kinni püüda ja pool ringi enne sõidu lõppu ka mööduda. Kullas tuli finišisse kaheksandana, mis on tema karjääri üks parimaid sõite. Avasõidu võitja Febre oli teises sõidus stardiga hädas ja ta ta jäi viimaste sekka. Rajal oli ta aga kindlalt kõige parem ning lõpuks suutis Febvre koguni teisele kohale tõusta. Febvre käest pääses napilt sarja liider Jorge Prado. Kolmandana lõpetas sõidu Coldenhoff.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 20 punktiga 11. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Febvre, teine oli 45 punktiga Prado ja kolmas 42 punktiga Coldenhoff. Üldarvestuses on Prado edu Febvre ees nüüd 99 punkti.

MX2 klassis olid esmakordselt sel hooajal võistlemas Jörgen-Matthias Talviku (Husqvarna) ja Meico Vettik (TM). Kvalifikatsioonisõidus teenis Talviku 15. koha ja Vettik 30. koha. Sõidu võitis Jago Geerts (Belgia, Yamaha), teine oli Lucas Coenen (Belgia, Husqvarna) ja kolmas Simon Laengenfelder (Saksamaa, GASGAS).

Esimeses võistlussõidus tegi parema alguse Talviku, kes tõusis esimese ringi järel 15. kohale. Paraku kukkus ta seejärel ning langes 30. kohale. Talviku alla ei andnud, kerkis vaikselt punktikoha lähedale, sõidu teises pooles õnnestus tal veelgi oma positsiooni parandada ning finišis oli Talviku lõpuks kuueteistkümnendana. Head sõitu oli tegemas ka Vettik, kes püsis suure osa sõidust 15. kohal. Kahjuks viis ringi enne sõidu lõppu ta katkestas ja hea tulemus jäi vormistamata. Sõitu juhtis algusest kuni lõpuni Geerts, teise koha sai Lucas Coenen ja kolmanda koha Laengenfelder.

Talviku alustas teist võistlussõitu taas üsna hästi ja avaringil oli ta 15. koha piirimail. Sõidu esimeses poole suutis Talviku oma kohta veelgi parandada ja pikka aega hoidis ta 13. kohta, kahjuks kukkus siis sõidu keskel, kaotas sellega ligi minuti ning hea tulemus oli läinud. Talviku suutis pärast kukkumist ennast siiski koguda ja jätkas võitlust punktikoha eest. Sõidu lõpus oli ta rajal üks kiiremaid ja tänu sellele suutis eestlane lõpuks tõusta 18. kohale. Meico Vettik teise sõidu starti ei tulnud. Sõidu võitis kindlalt Geerts, teise koha teenis Lucas Coenen ja kolmanda koha Laengenfelder.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku kaheksa punktiga 17. kohale, Meico Vettik oli kolmekümneneljas. Etapivõidu teenis 50 punktiga Geerts, teise koha sai 44 punktiga Coenen ja kolmanda koha 40 punktiga Laengenfelder.