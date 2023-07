U-17 võrkpallinoored jäid tasavägises mängus napilt Kreekale alla

Kui Eesti noormeeste jaoks raskelt kulgenud avageim välja arvata, oli mäng võrdsete võitlus, kus geimide saatus otsustati päris lõpus. Otsustavas viiendas vaatuses jäi aga Eesti meeskond pärast 3:3 seisu tagaajaja rolli, õige pea pääsesid kreeklased 8:5 eduseisu ning seda enam käest ei antud. Geim läks Kreekale tulemusega 15:9 ja mäng võideti seega 3:2, vahendab Volley.ee.

Eesti poolel kogus Joosep Kurik lausa 28 punkti, Andres Jefanov lisas 16 silma ja Carl Kreek kümme punkti ning Joonah Marten Üprus seitse silma. Eesti vastuvõtt oli 34 protsenti, rünnak 40 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt viis punkti. Joosep Kurik pani neli blokki, Regan Rohumets sai hakkama kolme ässaga.

Kreeka parimaks kerkis 29 silmaga Stavros Konstantinos Mouchilas. Kreeklaste vastuvõtt oli 24 protsenti ja rünnak 48 protsenti, blokist saadi 12 ja servilt seitse punkti.

Eestil on nüüd kirjas kaks võitu ja kolm kaotust, millega on teeninud kuus punkti. Alagrupis ollakse viie kohtumise järel eelviimasel seitsmendal kohal, järgmine kohtumine on kolmapäeval Austriaga.