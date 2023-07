Kalev/Cramo sõlmis lepingu Itaalia kõrgliigas mänginud Jurkatammega

Eesti korvpalliklubi BC Kalev/Cramo teatas esmaspäeval, et on sõlminud üheaastase lepingu eelmisel aastal Itaalia kõrgliigas Treviso Basketit esindanud Mikk Jurkatammega.

Alates 2018. aastast Itaalias mänginud Jurkatamm liitub Kaleviga esmakordselt, möödunud hooajal jäid 22-aastase tagamängija keskmisteks näitajateks Itaalia kõrgliigas 2,6 punkti, 0,7 lauapalli ja 0,9 resultatiivset söötu. 2021-2022 hooajal esindas Jurkatamm TalTechi, kuid siirdus 2022. aasta jaanuaris taas Itaaliasse.

Kalevi peatreener Heiko Rannula ütles, et noormängijal on võimalus Kaleviga suur arenguhüpe teha. "Panustasime meeskonnas kõvasti, et Mikk enda juurde tuua. Ootan temalt (Wes) vanbeckilikku agressiivsust nii kaitses kui rünnakul," sõnas peatreener.

Jurkatamm ütles, et ootab taas pere ja sõprade ees mängimist. "Kaleviga jutuajamine algas juba suve alguses, kui Heiko helistas ja uuris mu uue hooaja plaanide kohta. Kuna välismaalt minu ootustega pakkumist ei tulnud, oli Kalev mu teine variant," ütles tagamängija.

"Suurematest eesmärkidest on natukene vara veel rääkida, aga enda poolt tahan anda kõik, et oleksime Kaleviga tuleval hooajal edukad," lisas Jurkatamm.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist kuuenda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud on. Lisaks Jurkatammele on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga.