Eesti saadab suveuniversiaadile 15 sportlast

Chengdu linn valmistub innukalt võõrustama kauaoodatud 2023. aasta suveuniversiaadi, tuues kokku tuhandeid üliõpilassportlasi üle maailma kaheks nädalaks põneva spordimeelsuse ja kultuurivahetuse tähistamiseks.

31. korda toimuv Chengdu 2023. aasta suveuniversiaad toimub 28. juulist kuni 8. augustini ning pakub mitmekesist spordivõistluste valikut, mis tutvustab ülikoolisportlaste talente rahvusvahelisel areenil. Kokku oodatakse võistlustele üle 7000 sportlase, kavas on 18 erinevat ala.

Eesti saadab Hiinasse 25-liikmelise delegatsiooni, kellest 15 on sportlased. Kokku on Eesti esindatud seitsmel alal: sulgpall, vehklemine, iluvõimlemine, tennis, ujumine, kergejõustik, judo.

Teist korda universiaadil osalev Leonid Latsepov ütles, et sel korral on ootused kõrged. "2019. aastal Napolis mul suuri eesmärke polnud, osavõtt oli juba tore saavutus. Seekord on ootused kõrged," sõnas Latsepov. "6.augustil jooksen

poolmaratoni. Usun, et minu tase võimaldab võidelda kõrgete kohtade eest. Võita medal oleks suurepärane saavutus. Kuid eelkõige lendan Hiina elu vaatama ja spordipeo atmosfääri nautima."

Eesti koondis suveuniversiaadiks:

Andra Mai Hoop - sulgpall

Sofja Krivorukova - ujumine

Leonid Latsepov - kergejõustik

Marie Toompuu - ujumine

Mikk Õunmaa - sulgpall

Adelina Beljajeva - iluvõimlemine

Hanna Grete Vutt - ujumine

Ruslan Eskov - vehklemine

Deniss Salmijanov - kergejõustik

Anton Berik - sulgpall

Jannes Niine - ujumine

Marie-Anett Kaasik - iluvõimlemine

Mattias Kuusik - judo

Ramona Üprus - sulgpall

Helena Narmont - tennis