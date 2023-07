Sakslanna ei lubanud Kopeckyle teist järjestikust etapivõitu

Mägise ja vihmase etapi viimasel sirgel kõige kiiremat minekut näidanud Lippert (Movistar) edestas napilt pühapäevase avaetapi võitjat Kopeckyt (Team SD Worx - Protime), pälvides sellega enda karjääri suurima etapivõidu. Kolmandaks jäi itaallanna Silvia Persico (UAE Team ADQ).

Kopecky jätkab üldliidrina ja on kahe etapi järel üldarvestuses Lipperti ees 49-sekundilise vahemaa tekitanud. Kolmandal kohal on Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Ashleigh Moolman (AG Insurance - Soudal Quick Step), kes jääb üldliidrist 59 sekundi kaugusele.

Kaheksast etapist koosnev velotuur jätkub teisipäeval 147,2-kilomeetrise etapiga. Pärast esmaspäevast etappi on üldarvestuses 149 võistlejat, ühtegi eestlannat võistlemas ei ole.





Liane Lippert takes the victory for @Movistar_Team at Stage 2 of the Tour de France Femmes #TDFF2023 | @LianeLippert pic.twitter.com/cDjFTD6Ni3