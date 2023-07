Harman võitis Briti lahtistel karjääri esimese suurturniiri

2017. aastal US Openil teiseks jäänud Harman lõpetas laupäevase võistluspäeva 12 löögiga alla par'i, edestades üldarvestuses kaasmaalast Cameron Youngi viie löögiga. Viimasel võistluspäeval jätkas Harman suurepärases hoos ning lõpetas turniiri 271 löögiga, pälvides sellega enda karjääri esimese suurturniiri võidu.

"Ma olen alati uskunud, et saan millegi sellisega hakkama. Kui see võtab aga nii kaua aega, on väga raske end vaimselt stabiilsena hoida. Ma olen 36-aastane ja see mäng läheb aina nooremaks. Kõik need noored mängijad tulevad ja löövad palli miili kaugusele ja on valmis võitma," sõnas Harman.

"Keegi ütles mulle, et mul on alates 2017. aastast kõige enam esikümne kohti. Sinna mahub väga palju kordi, kui olen pärast lõpetamist mõelnud, et võit oli pagana lähedal. Mingil põhjusel see lihtsalt ei ole varem juhtunud," lisas ameeriklane.

Teist kohta jäid jagama neli mängijat: korealane Tom Kim, austerlane Sepp Straka, austraallane Jason Day ja hispaanlane Jon Rahm lõpetasid Harmanist kuue löögi võrra halvema tulemusega. Kodupubliku ees mänginud Rory McIlroy lõpetas võistluse võitjast seitsme löögi võrra tagapool, kuuendat kohta jagas argentiinlane Emiliano Grillo. Viimast võistluspäeva teiselt kohalt alustanud Cameron Young lõpetas kaheksandana.