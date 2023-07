Saudi Araabia klubi tegi Mbappe eest rekordilise pakkumise

Teisipäeval teatas tuntud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano, et 18-kordne Saudi Araabia meisterklubi Al-Hilal on teinud PSG-le ostupakkumise, mille koguväärtus on 300 miljonit eurot, mis oleks läbi aegade suurim ostutehing.

Kehtiv rekord kuulub PSG-le, kes soetas 2017. aastal 231,5 miljoni euro eest Barcelonast brasiillase Neymari.

24-aastane ründetäht Mbappe aitas sel hooajal PSG Prantsusmaa kõrgliigas 11. liigatiitlini, kuid saatis pärast hooaega koduklubile ametliku kirja, milles andis klubi juhatusele teada, et ei kavatse oma 2024. aasta suveni kehtivat lepingut pikendada.

PSG klubi president Nasser Al-Khelaifi vastas hiljem prantslase kirjale ja ütles, et kui Mbappe tahab edaspidi klubisse jääda, peab ta uue lepingu sõlmima. Lisaks jättis PSG prantslase hooajaeelseks tuuriks meeskonnast välja ning noormängija müük on aina rohkem päevakorda tulnud.

Mbappe vastu on huvi tundnud pea kõik maailma suurklubid, kuid kõige enam seostatakse teda Madridi Realiga.