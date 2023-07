Djokovic Toronto turniiril ei osale

36-aastase peamiseks põhjuseks on üleväsimus ja kurnatus. "Mulle on alati meeldinud Kanadas mängida, kuid pärast arutelu oma tiimiga tunneme, et see on õige otsus," andis Djokovic teada. "Ma väga loodan, et saan Kanadasse ja Torontosse tulevastel aastatel naasta, et sealsete vägevate fännide ees mängida," jätkas ta.

Augustis toimuval turniiril võtab Djokovici koha Wimbledoni suurüllataja Christopher Eubanks, kes alistas seal nii Stefanos Tsitsipase kui ka Cameron Norrie. Ameeriklane kaotas veerandfinaalis Daniil Medvedevile.