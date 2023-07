Hannes Soomer teenis Saksamaal ühes etapisõidus kolmanda koha

Esimeses sõidus tegi neljandalt positsioonilt alustanud Soomer väga hea lähte, leides end juba enne esimesse kurvi sisenemist võistlejate rivi eesotsast, mida tal tuli vedada üle poole läbitud ringidest. Siis kukutasid paar sõiduviga ta neljandale kohale, ent mehel õnnestus enne sõidu lõppemist võidelda end tagasi kolmandale kohale.

Pööratud järjestusega teises sõidus nii hästi ei läinud ja seitsmendana alustanud Soomer ületas finišijoone kümnendal kohal.

"Esimeses sõidus plaanisin püsida kiiremate tuules, et seeläbi rada paremini selgeks õppida, ent endalegi ootamatult leidsin end hoopis liidripositsioonilt, mis pudenes käest siis, kui jätsin pidurdamise liialt hiliseks," nentis Soomer finišis. "Antud rajal loeb eelnev kogemus väga palju - mida meil polnud - ja lisaks sobis see kiirete ümberistumistega ringrada meie ratta seadistustega kõige vähem, sest meie trumpideks on pigem hiline pidurdamine ja kurvidest välja kiirendamine," jätkas ta.

"Teise sõitu läksime sarnaste seadistustega, ent siis oli ilm nii palju muutunud, et korraga ei olnud rattal enam mingit pidamist. Käisin konkurendi äpardunud möödumiskatse tõttu korra ka põllul ja pärast seda hoidsin üsna madalat profiili, sest suuremad riskid oleks tähendanud pidamise kaotamist, ja selleks hetkeks ei olnud kõrgete kohtade püüdmine enam reaalne plaan. Meil tuleb nüüd seadistustega pisut tööd teha ja valmistuda järgmiseks etapiks," sõnas Soomer

Meistrivõistluste üldkokkuvõttes jätkab klassis IDM Superbike liidrina neljanda etapi esimese sõidu võitja Florian Alt (Honda), kellel on ette näidata 165 punkti. Hannes Soomer on 100 puntiga punktitabelis teine, tema järel on Ukraina sõitja Ilya Mikhalchik (BMW), kes võitis neljanda etapi teise võistlussõidu. Viies etapp leiab aset kuuendal augustil Austrias Red Bull ringil, seejärel näeb Soomerit Suurel Võidusõidul Eestimaa pinnal, mis toimub 11. ja 12. augustil.