Eesti U-18 korvpallikoondis kaotas EM-il Hollandi eakaaslastele

Eesti lõpetas küll esimese veerandaja 18:16 eduseisus, kuid Holland suutis enda paremuse teisel veerandajal maksma panna, mistõttu läks Eesti poolajapausile vastu 29:36 kaotusseisus.

Eesti koondis ei suutnud võita ei kolmandat ega neljandat veerandaega ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole 71:82 kaotus. Eesti resultatiivseim oli Erik Makke 19 punktiga, Stefan Vaaks toetas 15 punktiga. Hollandi parimad olid Timothy George ja Tjall de Vaal, visates kumbki 15 silma, vahendab Eesti Korvpalliliit.

"Tänase mängu puhul teadsime juba ette, mis on nende tugevus meie vastu. Nende pikad olid meist füüsiliselt palju suuremad ja tugevamad, ning nad panid ka enda mängu korvi alt läbi käima. Vastane sai 22 ründelauda ja 19 rünnakut rohkem. Kindlasti võtsid nad meie rünnaku oma kaitseformatsiooniga kinni. Saime vähe resultatiivseid sööte. Tahaksin siiski poisse kiita, võitluslikkus oli olemas, aga eks meil on read ka nüüd hõredamad. Marten ja Arop on hetkel küsimärgid õhus, aga homme on puhkepäev. Kaks mängu on veel ees ja meil on päris head võimalused siit alagrupist siiski kahe parema hulgas edasi minna," kommenteeris mängu U-18 koondise peatreener Kris Killing.

Teisipäeval kell 20.00 kohtuvad eestlased Ukraina eakaaslastega. Ukraina on seni võitnud ühe ning kaotanud kaks mängu. Eesti on seni alistanud oma alagrupis Iirimaa (82:58) ja Kosovo (68:60).