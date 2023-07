Newcastle täiendas oma ridu talendika ääreründajaga

25-aastane inglane sidus end Kirde-Inglismaa klubiga viieks aastaks pärast seda, kui tema koduklubi, mille akadeemiast ja süsteemist ta läbi tuli, langes Inglismaa kõrgliigast välja.

"See on imeline klubi. See on minu jaoks meeletu võimalus liituda ja olla seotud eduka klubiga, mis teeb põnevaid asju, nii et mul on väga hea meel siin olla. See on ründaja unistus tulla sellisesse võistkonda - Newcastle United on kiire, füüsiliselt nõudlik, aga ka tulemusi on näha. Seda võimaluste ja väravate näol, nii et arvan, et see stiil sobib mulle," vahendas Newcastle Unitedi koduleht Harvey Barnesi sõnu.

Möödunud hooajal lõi Barnes 34 mänguga 13 väravat. Barnes lõi Leicester City eest vahemikus 2016-2023 146 mänguga 35 väravat.

Newcastle'i peatreener Eddie Howe kommenteeris uue mängumehe ostu. "Ta on tugev, kiire ja tehniliselt väga osav. Möödunud hooajal ta näitas, et suudab ääre peal mängides ka osavalt värava üles leida," sõnas peatreener.

Newcastle United on soetanud endale 64 miljoni eest ka AC Milanist Itaalia koondislase Sandro Tonali, kes hakkab täitma keskväljamootori rolli. Eeldatavasti lahkub klubist aga prantslasest ääreründaja Allan Saint-Maximin, kes läheb jahtima suuremat teenistust Saudi Araabiasse.