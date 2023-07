Partizani president avab tagamaid, miks jäi kokkulepe Miroticiga katki

Barcelonast eelarvekärbete tõttu lahkunud Nikola Mirotic oli veel nädala eest väga lähedal Serbia meisterklubi Partizaniga liitumisele, kuid 22. juulil andis mees ühismeedia kaudu teada, et liitumist Belgradi võistkonnaga ei toimu.

"Minu ja minu karjääri jätkamise kohta on mitu nädalat liikvel olnud palju infokilde. Vastu minu tahtmist, minu heakskiiduta ning ka mulle teadmata avaldatakse meelevaldseid tekste, mis jäävad kogutõest väga kaugele. Mõningad neist olid ettekujutused ja suvalised järeldused. See tõi kaasa palju tähelepanu, mida minu perekond ja mina ei soovinud," kirjutas Mirotic.

"Kui informatsioon minu karjääri jätkamise kohta BC Partizanis jõudis avalikkuseni, hakkasin saama ähvardusi ja solvanguid, mis üllatasid mind ja tegid mulle tõsiselt haiget, sest ma ei taha olla isik, kes tekitab teiste inimeste seas lahkhelisid, eriti seda mõne klubi särgivärvi põhjal. Otsustasin, et ma ei taha saada osa sellisest atmosfäärist. Ma ei taha, et mina või mu perekond saaks enam osa sellistest ebameeldivustest," jätkas ta.

Mirotic tänas BC Partizani usalduse eest, kuid mees andis mõista, et tema perekonna ja tema jaoks on kõige parem jätkata oma karjääri mõnes teises Euroopa riigi võistkonnas kui Serbias.

Ostoja Mijailovic tõdes, et olukorra võib lugeda mõlema osapoole jaoks lõppenuks. "Poolteise kuu eest helistas mulle Obradovic, kes ütles, et Mirotic on saadaval. Meil läks kaks päeva aega, et leida vajalikud vahendid Mirotici Partizani toomiseks. Kui keegi arvab, et see on lihtne, eksib ta rängalt. Pärast kahte päeva saime rohelise tule, mis andis võimaluse Obradovicil temaga läbirääkimisi alustada. Kui Barcelonaga said Miroticil asjad aetud, ütles ta meile, et teda survestatakse ja ähvardatakse. Me reageerisime koheselt," selgitas Partizani president intervjuus MaxBet raadiole.

Ostoja Mijailovic andis mõista, et nüüd tuleb edasi liikuda, sest midagi halba ei juhtunud, soovides Miroticile kõike head, lisaks sellele tuleb keskenduda tulevasele hooajale.