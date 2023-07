Liis Kapten pälvis noorte EM-il 22. koha

"Ujumine õnnestus A-finaalis paremini kui poolfinaalis ja jään sellega rahule," ütles Kapten võistluse järel. "Kahjuks oli vahetusala loetud sekundid liiga aeglane, et esimese suure grupiga kaasa pääseda. Sõitsin siis teises ja pääsesin viimastel kilomeetritel napilt kukkumisest. Jooksujalga polnud samuti, kuid olen siiski õnnelik, et suutsin endast selle päeva maksimumi välja pigistada."

Euroopa meistriks krooniti ungarlanna Fanni Szalai ajaga 21.59. Hõbe- ja pronksmedalid said kaela prantslannad Ambre Grasset (+0.09) ja Lea Houart (+0.16). Teise eestlannana võistlustules olnud Etriin Etverk jõudis B-finaali, kus teenis 15. koha ajaga 23 minutit ja 45 sekundit. EM-i üldarvestuses tähendab see 45. tulemust. Mirtel-Madlen Siimar võistles vaid poolfinaalis, finišeerides 20. positsioonil ajaga 25.15.

Eesti noormeestest olid EM-il võistlemas Robin Randoja, Arseni Loginov ja Gert Martin Savitsch. Kõik kolm jõudsid poolfinaalidest edasi võistlema B-finaali, mille võitis britt Harry Maxwell (20.25). Tema järel lõpetasid Randoja (20.39) ja poolakas Kacper Serwinski (20.43). Loginov sai 16. koha ajaga 21.09 ja Savitsch 24. koha ajaga 21.39. EM-i üldarvestuses tähendasid need eestlastele kohti 32, 46, ja 54.

"Poolfinaalis saan rahule jääda ujumise ja rattasõiduga. Tulin veest välja kuskil keskel ja suutsin saada teise grupi kätte juba peale esimest kilomeetrit. Jooksma läksin 8.-13. kohal, kuid mul oli väga raske ja ma ei suutnud oma jooksu ära teha. Siiski lõpetasin 18. positsioonil, mis tagas koha B-finaalis," rääkis Randoja.

"B-finaalis tulin veest välja pigem tagapool, aga suutsin teha väga hea vahetusala ning pääsesin ratast sõitma suure grupiga. Saime üsna pea esimese grupi samuti kätte," jätkas Randoja. "Enne vahetusala proovisin võimalikult ette saada, mis õnnestus ja tulin teise vahetusalasse kuuendal positsioonil. Jooksma minnes olin juba 1.-2. kohal ja peale tagasipööret püüdsin lihtsalt seda hoida. Üldiselt olen rahul oma võistlusega ja siit on hea edasi minna."

Euroopa meistri tiitli viis Prantsusmaale Tristan Douche (20.04), edestades kaasmaalast Milan Lariviere'd kahe ja belglast Jens Smoldersit kuue sekundiga.

Teatevõistlusel osales Eesti koondis koosseisus Robin Randoja, Liis Kapten, Arseni Loginov ja Etriin Etverk. Koguajaga 1:29.39 pälviti 13. koht. Võidu teenis Prantsusmaa (1:24.48), hõbedale võistles end Ungari (1:25.39) ja pronksile Hispaania (1:26.34).

"Arvestades, et Hispaanias tuli võistelda kuumas ja stardid olid hilja õhtul, siis said meie sportlased hästi hakkama," võttis Marko Albert EM-i kokku. "Teatevõistlusel oli meil 50% uuenenud koondis, aga me olime ikka konkurentsis, mis valmistab samuti head meelt."

Gert Martin Savitsch ja Mirtel-Madlen Siimar said teatevõistlusel osaleda Euroopa I tiimi koosseisus koos Portugali noorte David Abreu ja Sofia Almeida Sousaga. Finišisse jõudsid nad ajaga 1:30.16.