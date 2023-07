Rubljov alistas Bastadis kindlalt Ruudi

Andrei Rubljovile on see pärast ühe tunni ja 32 minuti pikkust mängu selle hooaja teine tuurivõit. Mehed olid savikattega väljakul varem kohtunud neli korda ja kõik korrad oli peale jäänud Rubljov, ka sel korral ei läinud teisiti.

Andrei Rubljov sai norraka pallingutega väga hästi hakkama, võites nii 33 punkti, Ruud võitis vastase pallingutest kõigest 16 punkti. Kokku võitis Rubljov 77 punkti Ruudi 55 vastu. Rubljov võitis ka 80 protsenti oma esimese pallingu punktidest ja mängis terve mäng agressiivselt.

Mängu otsustas esimese seti kiire lõppmäng, kui peale jäi Rubljov. Lõpuks võitis Rubljov kaheksa geimi järjest. Rubljov tegi kõigest ühe topeltvea, kui Ruud tegi kolm topeltviga.

"Alati on hea võita mõni tiitel. Casper lööb palju spinniga, ta tahab mängida kõrgemal. Sellise ilma juures ei põrganud pall aga eriti kõrgele. Usun, et see veidi aitas mind. Lisaks sellele mängisin täna väga hästi," kommenteeris Rubljov enda võitu. Rubljov on nüüd võitnud viis korda, mil mehed on teineteisega kohtunud, norrakas Ruud aga kaks korda.

ATP 250 turniiri mängiti ka Gstaadis, mille võitis argentiinlane Pedro Cachin (ATP 90.), alistades finaalis 3:6, 6:0, 7:5 Albert Ramos-Vinolase (ATP 79.). See on argentiinlasele tema esimene tiitel.

Cachin lõi pingelises mängus seitse ässa, kuid tegi ka viis topeltviga. Hispaanlane Ramos-Vinolas lõi ühe ässa ja tegi kaks topeltviga. Cachin suutis võita 12 võimalikust murdepunktist viis, Ramos-Vinolas seevastu aga kuuest võimalikust kolm.

"Mängu alguses olin veidi ärevil ja tegin paar viga. See oli sel turniiril esimene kord, kui mängisin vasakukäelise mängumehega, aga suutsin mängus püsida. Üritasin jääda positiivseks ja olla agressiivne, liikudes pidevalt võrku. Finaalis on raske terve mäng nõnda mängida. Olen väga õnnelik," kommenteeris Cachin kaks tundi ja 23 minutit kestnud mängu.