Stardikukkumine röövis Karel Kutsarilt võimaluse EM-il tiitli eest võidelda

EMX Open klassis selgitati sel hooajal parim ühe etapiga. See etapp toimus maailma raskeimal krossirajal Lommelis. Antud klassis oli Belgias kohal neli Eesti sõitjat.

Ajasõidus tegi eestlastest parima tulemuse Gert Krestinov (Honda), kes sõitis välja viienda ringiaja. Karel Kutsar (KTM) oli ajasõidus 17. Andero Lusbo (GASGAS) 88. ja Kaarel Tilk (Husqvarna) 35. Parima ringiaja sõitis välja hollandlane Sven Van der Mierden (GASGAS).

Laupäeval oli esimene võistlussõit. Kutsar tegi seal suurepärase stardi ja leidis end avakurvi järel kolmandalt kohalt. Seejärel pidas Kutsar kõva heitluse maha teisel kohal sõitnud prantslase Pierre Goupilloniga (KTM). Mehed vahetasid omavahel mitu korda positsiooni, kuid teisel ringil haaras Kutsar teise koha ikkagi enda kätte. Sõitu juhtis samal ajal leedulane Domantas Jazdauskas (KTM), kellest suutis Kutsar ka hiljem mööduda ning esikohta lõpuni hoida. Teiseks tõusis lõpuks soomlane Miro Sihvonen (Husqvarna) ja kolmandana lõpetas sõidu Goupillon. Ilusa sõidu tegi ka Gert Krestinov, kes oli avaringide järel esikümne piiril. Sõidu edenedes leidis Krestinov hea rütmi ja hakkas oma kohta parandama. Lõpuks õnnestus tal tõusta kuuendale kohale. Punktikohtadele tulid ka Lusbo ja Tilk. Andero Lusbo lõpetas sõidu 16. ja Kaarel Tilk 20. kohal.

Pühapäeva hommikul toimunud teises võistlussõidus ei jätnud konkurendid Kutsarile kurvis ruumi ja sõitsid mehe sõidu alguses pikali. Kukkumise järel pidi Kutsar ka uute prillide järel käima ning alustas tagaajamist viimaselt kohalt. Kutsar näitas rajal head hoogu ning jõudis 20 parima hulka, kuid kukkus uuesti, mistõttu ta rajalt ka lahkus.

Gert Krestinov lõpetas sõidu 12. ja Kaarel Tilk 28. kohal. Andero Lusbo masinat tabas tehniline rike ning pidi seetõttu ka sõidu katkestama. Sõidu võitis Goupillon, teisena lõpetas Sihvonen ja kolmandana Ken Bengston.

Võistluse kokkuvõttes teenis Krestinov 25 punktiga seitsmenda koha. Ka Kutsar teenis 25 punkti, mis asetas ta kaheksandale kohale. Lusbo teenis viis punkti ja jäi 20. kohale, Tilk ühe punktiga 25. kohale. Euroopa meistriks krooniti 45 punktiga Goupillon, teine oli 44 punktiga Sihvonen ja kolmas 38 punktiga Bengston.

Lommelis toimus ka EMX125 klassi seitsmes etapp. Kolmest Eesti sõitjast pääsesid põhisõitudesse Richard Paat (KTM) ja Sebastian Leok (Husqvarna). Teises kvalifikatsioonigrupis oli Paat 16. ja Leok 18. Avagruppi kuulunud Tristen Mardo (Yamaha) pidi leppima ajasõidus 28. kohaga, mis põhisõitudesse kohta ei taganud.

Esimene võistlussõit Paadil ja Leokil ei õnnestunud. Paat katkestas pärast starti ning sai kirja 39. koha, Leok oli stardi järel viimaste seas. Sõidu lõpuks õnnestus tal tõusta 23. kohale. Kindla esikoha teenis lätlane Janis Martins Reisulis (Yamaha), teise koha sai Mathis Valin (Prantsusmaa, GASGAS) ja kolmas Maximilian Werner (Saksamaa, Fantic).

Teises sõidus tegi Leok parema stardi ning juba teisel ringil tõusis ta 18. kohale. Leok suutis enamuse sõidust head kiirust rajal näidata ja suuremaid vigu vältida, kuid oli lõpuks siiski sunnitud katkestama. Paadi sõidu algus ebaõnnestus, kuid võitles välja 29. koha.

Etapi võitis 47 punktiga lätlane Reisulis, teise koha sai 41 punktiga Hindersson ja kolmanda koha 37 punktiga Valin. Paat sai 34. koha ja Leok 37. koha. Klassi üldliider on 313 punktiga Reisulis, teisel kohal oleval Valinil on koos 282 punkti. Paat on Portugalis teenitud 12 punktiga üldkokkuvõttes 31. kohal. EMX 125 klassis on sõita veel kaks etappi.