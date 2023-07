Naiste Prantsusmaa velotuur algas belglanna võiduga

Möödunud aastal lõpparvestuses 38. kohal lõpetanud Kopecky läbis 124-kilomeetrise avaetapi ajaga kolm tundi, neli minutit ja üheksa sekundit.

Belglannast 41 sekundit hiljem ületas finišijoone Hollandi trio Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime), Charlotte Kool (Team dsm-firmenich) ja Marianne Vos (Team Jumbo-Visma). Mullu Prantsusmaa velotuuri võitjaks kroonitud hollandlanna Annemiek van Vleuten (Movistar Team) lõpetas 13. positsioonil (+0.43).

Kaheksast etapist koosnev velotuur jätkub esmaspäeval 151,7-kilomeetrise etapiga. Kokku on võistlustules 154 naist, aga ühtegi Eesti ratturit võistlemas ei ole.

