Ceh jäi üle pika aja Teemantliigas võiduta

Valitsev olümpiavõitja tegi päeva pikima heite neljandas voorus, saades kirja 67.03. Teise koha pälvis austraallane Matthew Denny, kelle neljanda vooru heide lendas 66 meetri ja 77 sentimeetri kaugusele. Valitsev maailmameister Kristjan Ceh sai 66.02-ga kolmanda koha. Enne tänast jäi Gerd Kanteri õpilane viimati Teemantliigas võiduta 2021. aastal.

The #DiamondLeague champion is defeated!@CehKristjan suffers a first WDL defeat in two years as Daniel Ståhl wins the discus with 67.03m.#LondonDL

