Levadia andis Florale võimaluse ainuliidriks tõusta

Levadia hoiab hetkel liigatabelis 48 punktiga esimest kohta, kuid neist ühe punkti kaugusel oleval Tallinna Floral on võimalik esikoht endale napsata. Selleks peab Flora pühapäeva õhtul koduväljakul jagu saama Narva Transist. Nelja mängu pikkuse kaotusteseeria lõpetanud Tammeka asub 17 punktiga üheksandal positsioonil.

Mängupäeva esimeses kohtumises alistas Paide Linnameeskond võõrsil FC Kuressaare 4:0. Avapoolajal said jala valgeks Dehninio Muringen (34. min) ja Herol Riiberg (45.) ning teisel poolajal vormistas lõpptulemuse Mechini Gomis (73., 84. min).

Linnameeskond paikneb tabelis kuuendal ja Kuressaare seitsmendal real, mõlemal on kirjas 25 punkti.

Enne mängu:

Äsja Euroopa Konverentsiliigast välja kukkunud Levadia on koduses Premium liigas kaotanud vaid ühe kohtumise ja asus pärast eelmist mänguvooru taas tabeliliidriks. Nii Levadia kui FC Flora on sel hooajal kogunud 47 punkti, Flora kohtub pühapäeval Narva Transiga.

Üldarvestuses üheksandal kohal asetsev Tartu Tammeka on sel hooajal võitnud kolm kohtumist ning on 19 mänguvooruga kogunud 16 punkti. Tammeka edestab Premium liiga punast laternat Harju JK Laagrit kahe punktiga, Harju on ka kaks mängu rohkem mänginud.

Viimaset 20 omavahelises kohtumises on Levadia Tammeka alistanud 14 korda, viigiga on lõppenud viis kohtumist, Tammeka viimane võit liigas pärineb 2018. aastast. Selle aasta mais peetud viimane omavaheline kohtumine päädis 2:2 viigiga.

Levadia peatreener Curro Torres ütles, et meeskond ootab rasket mängu. "Oleme tänavu korra Tammekaga võõrsil mänginud ning teame, et kodus suudavad nad näidata head mängu. Peame olema maksimaalselt keskendunud ning andma endast kõik, et võtta võit! Ootan väga rasket mängu, kuid usun oma meeskonda," sõnas peatreener.

Tammeka peatreener Marti Pähn sõnas, et meeskond peab kokku panema komplektse mängu. "Algava vooru näol ootab meid meeskonnana ees korralik väljakutse. Peame meeskonnana panema kokku korraliku, enesekindla ning hea häälestusega komplekti," sõnas Pähn.

Lisaks mängivad Premium liigas pühapäeval kell 16.00 FC Kuressaare ja Paide Linnameeskond, kell 20.00 kohtuvad Tallinna FC Flora ja JK Narva Trans.