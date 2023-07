Rootsi meeste üksikmängu finaalis kohtuvad esikümne mängijad

Norralane Ruud kohtus poolfinaalis itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 16.). Avasett algas tasavägiselt ning mängijad vahetasid Ruudi juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil norralane vastase murdis ning lõpuks 6:3 setivõidu vormistas.

Teine sett möödus sarnaselt, aga seekord jäi Ruud tagaajaja rolli. Ruud murdis aga tasavägises heitluses seisult 5:5 vastase pallingu ning lõpetas realiseeris järgmises geimis kolmanda matšpalliga 7:5 setivõidu ja edasipääsu finaali.

Tunni ja 47 minutit kestnud kohtumises sai norralane hakkama viie ässa ja ühe topeltveaga, itaallane lõi ühe ässa ja tegi kaks topeltviga. Ruud sai esimeselt servilt punkti 74-protsendilise tõhususega (Musetti 68 protsenti), teiselt servilt sai ta punkti 60 protsendil võimalustest (Musetti 45 protsenti). Kõikidest mängitud punktidest võitis Ruud 75, Musetti võitis 61 punkti.

Teises poolfinaalis kohtusid argentiinlane Francisco Cerundolo (ATP 20.) ning venelane Andrei Rubljov (ATP 7.). Sarnaselt esimesele poolfinaalile möödus ka see kohtumine tasavägiselt.

Avasetis ei suutnud kumbki mängija teist murda ning sett läks lõppmängu, kus Rubljov seisult 6:6 kahe järjestikuse punktiga setivõidu teenis. Teises setis suutis Cerundolo vastase murda, kuid Rubljov vastas koheselt samuti murdega. Ka see sett läks lõppmängu, kus argentiinlane lõpuks kolmanda setipalliga 9:7 võidu võttis.

Otsustavas kolmandas setis vahetasid mängijad argentiinlase juhtimisel geimivõitusid seisuni 3:3, aga Rubljov murdis vastase ning realiseeris kolme järjestikuse geimivõiduga kokkuvõttes kaks tundi ja 49 minutit väldanud kohtumises 7:6 (6), 6:7 (7), 6:3 võidu.

Rubljov lõi kohtumise jooksul üheksa ässa ja tegi kaks topeltviga, Cerundolo lõi seitse ässa ja tegi neli topeltviga. Mehed servisid üsna võrdselt, Rubljov oli aga teiselt servilt punkti realiseerimisega viie protsendipunkti võrra edukam. Venelane realiseeris üheksast murdevõimalusest kolm, argentiinlasel oli 11 võimalust, aga ta realiseeris neist vaid ühe.

Pühapäeva õhtul finaalis kohtuvad Ruud ja Rubljov on varasemalt mänginud kuuel korral. Venelasel on omavahelises seerias neli-kaks eduseis, aga viimases kahes vastasseisus on norralane võitnud.