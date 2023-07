Pogacar võitis etapi, Vingegaard üldvõidu lävel

24-aastane Pogacar oli sel velotuuril Vingegaardi suurim konkurent, aga viimasel nädalal venis vahe siiski suuremaks ja sisuliselt olid taanlasel juba enne etappi kõik trumbid taskus.

Pogacar sai lohutuseks siiski teise etapivõidu, edestades austerlast Felix Galli (AG2R Citroen Team) ja sama aja saanud Vingegaardi. Nendega samas pundis oli ka britt Simon Yates (Team Jayco AIUIa).

Kokkuvõttes on Vingegaardi edu Pogacari ees seitse minutit ja 29 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Adam Yates (UAE Team Emirates; +10.56), kes on pea pooleteise minutiga ees vend Simonist.

Pühapäeval kulmineerub Prantsusmaa velotuur traditsiooniliselt Pariisis ja üldjuhul sel etapil enam suures pildis midagi ei otsustata.