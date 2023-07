Karol Mets aitas St. Pauli kindla võiduni Iisraeli klubi üle

Saksamaa esiliigas palliva St. Pauli särgis tegi kõik 90 minutit kaasa ka Mets. Väravad lõid Marcel Hartel (41. minutil), Manolis Saliakas (54.) ja Eric Smith (83.).

St. Pauli on pidanud nüüd neli kontrollkohtumist. Mets on teinud kaasa kahes ja mänginud mõlemas 90 minutit. St. Pauli on võitnud kõik neli mängu väravatevahega 15:1.

Nädala pärast, 29. juulil algab juba 2. Bundesliga uus hooaeg. St. Pauli kohtub avavoorus võõrsil Kaiserslauterniga.