Võrkpalli Rahvuste liigas selgusid poolfinalistid

Mullu Rahvuste liiga võitnud Prantsusmaa kaotas veerandfinaalis USA-le 2:3 (21:25, 18:25, 25:17, 26:24, 9:15). USA kohtub nelja parema seas valitseva maailmameistri Itaaliaga, kes sai 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) jagu Argentinast.

Italy Argentina The reigning world champions had a brilliant performance against cruising to a 3-0 quarterfinal victory. ➡️ Italy USA in the SF round this Saturday. Watch the #VNLFinals on https://t.co/2M11bidQGS . #VNL2023 #volleyball #VNL pic.twitter.com/nQEbwXBRcw

Korraldajamaa Poola alistas 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) Brasiilia ning kohtub järgmises ringis Jaapaniga, kes jõudis esmakordselt poolfinaali. Jaapan oli 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) üle Sloveeniast.

Poland Brazil



Playing with the support of a packed Ergo Arena, Poland defeated Brazil in straight sets and will face Japan in the semifinal round this Saturday.



Watch the #VNLFinals on https://t.co/2M11bieowq.



#VNL2023 #Volleyball #VNL #gangłysego pic.twitter.com/2ulMzLWFyL