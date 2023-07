U-18 korvpallikoondis alustas EM-i võiduga Kosovo üle

Mäng algas tasavägiselt, kui Eesti suutis avaveerandi ühe punktiga võita. Teise veerandi võitis samuti Eesti koondis ning poolajale läksid U-18 noormehed peale Stefan Vaaksi tabavat kolmest 33:30 eduseisul. Eesti oli ka kolmandal ja neljandal veerandil Kosovost üle ning lõpptulemuseks jäi 68:60 võit.

Eesti resultatiivseimad olid Simm-Marten Saadi ja Stefan Vaaks 16 punktiga. Erik Makke lisas 14 silma. Kosovo poolelt skooris enim Rron Dahsyla, tuues 18 punkti.

"Võib lühidalt kokku võtta, et parem kole võit kui ilus kaotus," lausus peatreener Kris Killing basket.ee-le. "Paljud poisid mängivad esimest EM-i ja eks närvi oli omajagu. Mäng käis üles-alla, aga sellist murdemomenti ei suutnud ära kasutada. Kosovot tuleb kiita, nad olid tublid, aga meil on vaja siin omad järeldused teha. Siit said poisid kindlasti enesekindlust juurde ja võtame mäng korraga."

Järgmisena kohtub Eesti koondis laupäeval kell 17.30 Iirimaaga. Mängu ülekande leiad siit. Eestiga ühte alagruppi kuuluvad veel Holland, Rumeenia ja Ukraina.

Eesti U-18 koondise koosseis:

Erik Makke (Langhe Roero Basketball ssd a rl)

Jorke Aav (Team Ehingen/Urspringschule e.V.)

Herman Tamm (Spordiklubi Nord)

Stefan Vaaks (Estudiantes Madrid Club de Baloncesto)

Meiko Lindeberg (Korvpalliklubi HITO / Audentese SG)

Espen Mägi (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG)

Tormi Joonatan Metsla (A.S. PISTOIA BASKET 2000 Srl)

Edvard Marius Herter (Spordiklubi Nord / Audentese SG)

Birk Birger Arop (Korvpalliklubi Viimsi)

Simm-Marten Saadi (Spordiklubi Nord / Audentese SG)

Gert Suvi (Rae Koss / Audentese SG)

Romel Savi (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Peatreener: Kris Killing

Abitreener: Brett Nõmm

Abitreener: Olari Narits

Füsioterapeut: Frederik Ross

Mänedžer: Silver Jurno