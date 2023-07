Messi tegi ookeani taga unistuste debüüdi

Inter läks Leagues Cupi ehk MLS-i ja Mehhiko kõrgliiga klubide omavahelise karikasarja esimeses matšis vastamisi Cruz Azuliga ning asus kohtumist 44. minutil Soome koondislase Robert Taylori väravast juhtima. 65. minutil viigistas seisu Mehhiko internatsionaal Uriel Antuna.

Messi sekkus koos Sergio Busquetsiga mängu vahetusest 54. minutil. Viigiseis püsis tablool neljanda lisaminutini, siis teenis Inter 20 meetrilt karistuslöögi, mille Messi värava ristnurka kõmmutas ja Interile 2:1 võidu vormistas.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

"See oli meie jaoks tähtis mäng. Meil on vaja võite saada, sest me ei ole liigas heal positsioonil. Tean, et see on teine turniir, aga iga võit aitab meeskonna moraalile kaasa," rääkis Messi pärast mängu. "Tahan tänada kõiki, kes tulid mind vaatama. Nad panevad mind siin väga teretulnud tundma."