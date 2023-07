OTSEBLOGI | Tänak leidis vastuse oma probleemile, Lappi Evansile

Autoralli MM-sarja kuuluval Rally Estonial on 14 kiiruskatse järel esikohal oleva Kalle Rovanperä (Toyota) edu Thierry Neuville'i (Hyundai) ees 27,7 sekundit, Ott Tänak (M-Sport) on kaheksandal kohal. ERR-i spordiportaal teeb rallist tekstipõhise otseblogi.

Reedene võistluspäev:

Tänak alustas esimest täispikka võistluspäeva võimsas hoos, kui võitis kolm hommikupoolikul kavas olnud kiiruskatset. Hoolduspausilt naastes sai kaks korda esikoha ka Kalle Rovanperä, ent Tänak lõpetas päeva taas kahe katsevõiduga ning kerkis lõpuks 11. kohale.

"Pärastlõunale tulles oli meil päris keeruline, teisel läbimisel suutsime natuke parandada. Meil olid tehnilised probleemid, me ei saanud rajale minna seadistusega, mida planeerisime," sõnas Tänak päeva lõpus. "Kaks viimast katset olid sujuvamad, need olid kaks head katset. Homme oleme esimesena teel ja kuuldavasti on ka kuiv päev. See ei aita kindlasti. Võitsime täna aga päris palju aega tagasi, kiireimad Rally2 autod ei ole enam väga kaugel. See oligi meie plaan."

Maailmameister Kalle Rovanperä ja Hyundai mees Thierry Neuville pidasid reedel esikohale põnevat duelli. Päeva alustas 0,9-sekundilise eduga Rovanperä, avakatse järel kerkis esimeseks aga Neuville, kes hoidis positsiooni kuuenda katseni, mille järel tõusis liidriks soomlane. Pärast reedest võistluspäeva lahutab mehi vaid kolm sekundit. Kolmandal kohal on päeva esimeses pooles ilma hübriidita sõitma pidanud Esapekka Lappi (Hyundai).

WRC2 klassis sai kohalikele sõitjatele reedel saatuslikuks Eesti suvi. Pärast kuuendat katset olid nii Egon Kaur, Georg Linnamäe kui Robert Virves esiviisikus, seitsmendal katsel said Andreas Mikkelsen, Sami Pajari ja Emil Lindholm enam-vähem kuiva nahaga finišisse, ent eestlased jäid paduvihma kätte. Virves ja Linnamäe kaotasid 40 sekundit, aga teisel kohal olnud Kaur enam kui minuti ja nii langeti esikolmikust välja.

Rally Estonia üldseis pärast reedest võistluspäeva:

Üldseis WRC2 klassis:

Neljapäevane võistluspäev:

Tänak alustas neljapäevast testikatset väga hästi, kui oli esimese läbimise järel kõigist konkurentidest kiirem enam kui sekundiga. Finišis andis Tänak WRC otseülekandele aga napisõnalise kommentaari, kus vihjas tehnilistele probleemidele.

Hiljem kinnitas M-Spordi pealik Richard Millener Eesti meediale, et Tänakul olid tõepoolest mootoriprobleemid, sõitja Ford transporditi seejärel tagasi hooldusparki ning rohkem 2019. aasta maailmameistrit testikatsel rajal ei näinudki.

Hoolduspargis vahetas meeskond Tänaku masinal mootorit, mistõttu sai eestlane viieminutilise ajakaristuse.

Testikatsel oli kiireim Rovanperä (1.58,8), Thierry Neuville kaotas talle 1,2 ja Esapekka Lappi (mõlemad Hyundai) 1,7 sekundit.

Õhtul sõidetud lühikesel avakatsel edestas Tänak sama aja välja sõitnud Esapekka Lappit ja Elfyn Evansit 0,6 sekundiga.

"Ega mul pole palju öelda. Mida pikemaks päev venib, seda valusam on. Läheb järjest valusamaks. Meie võimalused MM-tiitli eest võitlemiseks olid päris õhukesed, keskendusime siinsele ja Soome rallile. See [viieminutiline ajakaotus] oli päris korralik löök munadesse," ütles Tänak.

Enne rallit:

Neljapäeval sõidetakse kell 9.01 Unikülas testikatse, õhtul kell 20.05 peetakse Majoraadi pargis Rally Estonia esimene kiiruskatse. Laupäeval ning pühapäeval leiavad aset traditsioonilised Lõuna-Eesti kiiruskatsed ning ralli lõpetab pühapäeva pealelõunal auhinnatseremoonia ja finišipoodium Tartu kesklinnas. Kokku läbivad sõitjad 300 kilomeetrit, kilometraažilt on tegemist lühima WRC sarja kuuluva ralliga.

Üle-eelmisel laupäeval võitis Tänak Teemu Sunineni ees kindlalt Lõuna-Eesti ralli, kuid 2020. aastal Rally Estonial võidutsenud saarlane seekord kodust triumfi ei oota. "Ausalt öeldes läheb Toyotadega võitlemine raskeks. Eks näeme, kui lõpuks kohale jõuame, aga ma usun, et Toyotad domineerivad. Hyundai on ka hästi sõitnud, seega võitleme korralike hiiglastega," sõnas Tänak ralli eel portaalile DirtFish.

MM-sarja üldliidriks on 140 punkti kogunud Kalle Rovanperä, kes on Rally Estonia võitnud kahel viimasel aastal. Tema järel on üldarvestuses tihe konkurents: Elfyn Evansit, Sebastien Ogier'd, Ott Tänakut ja Thierry Neuville'i lahutab kuus punkti, Lõuna-Eestis ei näe neist sõitmas kaheksakordset maailmameistrit.

"Kõik teavad, et kiiruse mõttes on Rally Estonia sarnane Soome ja Tšiili rallidega: sa kas vajutad gaasi põhja või pidurdad, vahepealset pole," iseloomustas Hyundai sõitja Esapekka Lappi portaalile võistlustrassi. "Siin saab põõsastest veidi lõigata ja kurvist laia joonega välja tulla, aga et seda julgelt teha, peavad olema perfektsed märkmed. Seda ongi siin kõige raskem paika saada."

Kell 9.01 algava testikatse pikkuseks on 4,08 kilomeetrit, õhtul kell 20.05 algab Raadi pargis 3,35-kilomeetrine publikukatse. Õige hoo saab ralli sisse reedel kell 9.08 Peipsiääre 24,-kilomeetrise katsega.

Rally Estonia ajakava:

Neljapäev

9.01 testikatse, Karste (4,09 km)

20.05 SS1 Tartu vald 1 (3,49 km)

Reede

9.08 SS2 Peipsiääre 1 (24,35 km)

10.01 SS3 Mustvee 1 (17,09 km)

11.44 SS4 Raanitsa 1 (21,45 km)

14.42 SS5 Peipsiääre 2 (24,35 km)

15.35 SS6 Mustvee 2 (17,09 km)

17.18 SS7 Raanitsa 2 (21,45 km)

18.21 SS8 Neeruti (7,60 km)

Laupäev

8.09 SS9 Mäeküla 1 (10,27 km)

9.02 SS10 Otepää 1 (11,15 km)

11.10 SS11 Mäeküla 2 (10,27 km)

12.03 SS12 Otepää 2 (11,15 km)

14.56 SS13 Elva 1 (11,73 km)

16.05 SS14 Kanepi 1 (16,48 km)

17.56 SS15 Elva 2 (11,73 km)

19.05 SS16 Kanepi 2 (16,48 km)

20.24 SS17 Tartu vald 2 (3,49 km)

Pühapäev

8.09 SS18 Karaski 1 (12,04 km)

9.05 SS19 Kambja1 (18,50 km)

11.01 SS20 Karaski 2 (12,04 km)

13.15 SS21 Kambja 2 (18,50 km)