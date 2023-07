U-17 võrkpallinoored kaotasid EM-il Türgile

Eesti meeskond alustas kohtumist hästi, minnes avageimi 10:6 juhtima ja oli pidevalt eduseisus, kuni türklased 17:17 viigini jõudsid. Geimi lõpus tegid eestlased aga liigselt omavigu ja Türgi haaras initsiatiivi ning võitis geimi 25:20. Ka teises vaatuses oli Eesti koondis veel 12:9 juhtimas, ent Türgi viigistas 14:14 ja geimi lõpp oli pingeline. Kahjuks said eestlased 22:22 seisult veel vaid ühe punkti ja nii võitsid türklased selle geimi 25:23. Kolmas geim kulges juba täielikult Türgi kontrolli all ja see võideti 25:15, vahendab Volley.ee.

Joosep Kurik tõi Eesti resultatiivseimana 19 punkti (+9), Andres Jefanov lisas üheksa silma (+6). Eesti vastuvõtt oli 31%, rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokist ei saadud ühtki punkti, servilt löödi viis ässa ja eksiti üheksal pallingul.

Türgi meeskonna parim oli 12 punktiga (+4) Kayra Tanriseven. Türgi vastuvõtt oli 44%, rünnak 51%, blokist saadi kaheksa punkti ja servilt viis punkti (tehti üheksa viga).

Eesti jätkab alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega. Laupäeval on Eesti koondisel puhkepäev, pühapäeval kell 21.00 kohtutakse Montenegroga.

Eesti mängud EM-il (Eesti aeg):

19. juuli kell 13.30 Eesti – Belgia 3:2 (17:25, 25:19, 11:25, 25:19, 15:9)

20. juuli kell 18.30 Bulgaaria – Eesti 3:0 (25:15, 25:12, 25:21)

21. juuli kell 18.30 Eesti – Türgi 0:3 (20:25, 23:25, 15:25)

23. juuli kell 21.00 Montenegro – Eesti

24. juuli kell 16.00 Eesti – Kreeka

26. juuli kell 13.30 Austria – Eesti

27. juuli kell 13.30 Eesti – Sloveenia