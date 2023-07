Prantsusmaa velotuuri 19. etapi võitja otsustas fotofiniš

Mohoric, Asgreen ja austraallane Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) eraldusid konkurentidest umbes 30 kilomeetrit enne finišit ja jõudsid kolmekesi lõpusirgele. Mohoric ja Asgreen ületasid finišijoone samal ajal, kuid fotofiniš jättis taanlase teisest järjestikusest etapivõidust ilma ja kinkis võidu hoopis Mohoricile. O'Connor lõpetas kahest kiiremast neli sekundit hiljem.

MATEJ MOHORIC WINS STAGE 19 OF TOUR DE FRANCE IN POLIGNY after a photo finish sprint against Kasper Asgreen! That bike throw made the difference and brought Bahrain-Victorious the 3rd stage victory in this Tour. #TDF2023 pic.twitter.com/ipSb8wxHyo