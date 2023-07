PSG pakub Mbappele rekordlepingut

Mbappe on öelnud, et ta ei soovi oma lepingut PSG-s pikendada, kuid PSG president Nasser Al-Khelaifi on öelnud, et kui Mbappe soovib tuleval hooajal PSG särki kanda, peab ta kirjutama alla uuele lepingule. Väidetavalt pakub PSG nüüd Mbappele miljardi euro suurust lepingut, mis seoks mehe klubiga kümneks aastaks.

Mbappet seostatakse tugevalt Madridi Realiga, kelle suur iidol Cristiano Ronaldo seal pikalt mängis. Viimane kord, kui Mbappe oli siirdumas Hispaania pealinna, oli Prantsusmaa president Emmanuel Macron üks neist, kes suutis meelitada nooruki Pariisi jääma. Ka sel suvel pole olukord teisiti, kui Macron ütles, et proovib taas Mbappe PSG-sse jäämisele kaasa aidata.

Kui PSG ei suuda Mbappele uut lepingut edukalt pakkuda või meest maha müüa, jääb klubi finantsiliselt raskesse seisu, sest kui prantslase leping tuleva hooaja lõpus läbi saab, oleks tal võimalik klubist tasuta lahkuda.