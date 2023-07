Manchester United määras uue kapteni

16. juulil avalikustas Harry Maguire, et Erik Ten Hag on otsustanud inglase teenetest kaptenina loobuda. "Pärast jutuajamisi peatreeneriga andis ta mulle teada, et vahetab kaptenit. Ta põhjendas mulle enda otsust, ja olgugi et olen väga pettunud, kavatsen anda endast iga kord anda kõik, kui Manchester Unitedi särki kannan," teavitas Harry Maguire oma jälgijaid Twitteris.

Maguire nimetati Unitedi kapteniks juba esimesel hooajal, kui ta Leicester Cityst Unitedisse 87 miljoni euro eest siirdus, mil peatreener oli veel punaste kuradite legend Ole Gunnar Solskjaer.

Uuel hooajal hakkab kaptenipaela kandma möödunud hooaja asekapten Fernandes, kes Maguire'iga samal hooajal Unitedisse 65 miljoni euro eest Lissaboni Sportingust siirdus. Kaptenipaela kandis enamikes mängudes aga just Fernandes, sest Maguire tegi kaasa kõigest 16 liigamängus.

Spekuleeritakse, et Maguire on Unitedist lahkumas, kuid mees seda ise ei soovi, öeldes, et soovib oma koha eest koosseisus veel võidelda. Suurim kosilane Unitedil Maguire'i allkirja järele on West Ham United.