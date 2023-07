Oliver Solberg: vanemad tahtsid, et valiksin teise spordiala

"Mulle meeldib Rally Estonia, see on üks maailma paremaid. Väga kiired teed, suured trampliinid. Ja head kirglikud fännid. Eestis armastavad kõik rallit. Seda on fantastiline näha," lausus Solberg ETV saatele "Ringvaade".

Kolme aasta eest võitis ta Rally Estonial WRC3 kategooria. "Olen siin karjääri jooksul kolm korda võitnud. Mul on Rally Estoniast häid mälestusi. See on üks riike, kus ma karjääri alustasin. Tore on siin olla. Ma armastan selliseid rallisid."

Rally Estonia on üks maailma kiiremaid ja Solberg nõustub, et seetõttu ka natuke hirmus. "Alati tuleb viimane välja võtta, see on väga kiire. See on pisut hirmus, aga kui kiivriga autos istud, ei mõtle seda."

"Eriti millestki ei mõtle. Vajutad gaasi põhja ja püüad võimalikult kiire olla, turvaliselt sõita, kuigi riskid muidugi jäävad. Aga kui kiiver on peas, mõtled ainult võimalikult kiiresti sõitmisele."

Tema mõlemad vanemad on rallisõitjad, seejuures isa Petter ka maailmameister. Oliveri sõnul oli rallisõit loogiline alavalik.

"Minu vanemad tahtsid, et teise spordiala valiksin. Aga mina valisin muidugi automaatselt autospordi," sõnas Oliver. "Järgnesin oma vanematele üle terve maailma Subaruga maailmameistrivõistlustel."

"Oli päris selge, mida tegema hakkan. Ma proovisin jäähokit, ja tantsimist, tennist, kõike muud. Aga oli lihtne valida."

Solbergi sõnul on rallisõitja karjäär siiski raske ja võtab kõvasti aega. "Aga kui sa selle saavutad, kui suurelt unistad ja tahad seda teha, siis tasub igal juhul ära," kommenteeris ta tippu jõudmist. "Sellisel teel ralliautoga sõita on parim. Ott Tänak jõudis sihile. See on täiesti võimalik."