Sirvel sai väljalangemissõidu MK-etapil 13. koha

Naiste seas võidutses kodupubliku rõõmuks sakslanna Lia Schrievers, jättes suures finaalis enda selja taha valitseva maailmameistri Gaia Tormena ning kaasmaalannad Lina Huberi ja Marion Frombergeri. Sirvel veerandfinaalist edasi ei pääsenud ja sai kirja 13. tulemuse, vahendab EJL.ee.

Meeste hulgas võidutses valitsev Saksamaa meister Felix Klausmann. Valitsev maailmameister Titouan Perrin – Ganier pidi leppima teise ja prantslane Killian Demangeon kolmanda kohaga. Neljandaks jäeti suures finaalis sakslane Simon Gegenheimer. 1/8-finaalis konkurentsist langenud Mesi sai kirja 18. ja Tarassov 25. koha.

MK-sarja üldarvestuses juhib meeste pingereas Perrin-Ganier, kes on kogunud selle hooaja jooksul 180 punkti. Teist kohta hoiab Gegenheimer (137 punkti) ja kolmandat prantslane Thibaut Kahlhoven (101). Tarassov on 27 punktiga 13. ja Mesi üheksa silmaga 24. positsioonil. Naiste seas on kolme parema hulgas Tormena (623), Fromberger (457) ja brasiillanna Marcela Lima Matos (319).

Väljalangemissõidu MK-sarja neljas etapp peetakse 13. augustil Belgias Oudenaardes.